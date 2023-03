Tervisekassa nõuab ravikulud kahjutekitajatelt välja

Need kaks näidet on nagu liivaterad kõrbes. Eelmisel aastal tuli teise inimese vigastamise eest raviraha välja käia 192 inimesel, kokku ligemale 382 000 eurot.

“Paljudele võib see tulla üllatusena, et teisele inimesele tekitatud tervisekahjustuste ravi kulud neilt välja nõutakse,” tõdes tervisekassa järelevalve osakonna juhataja Jelena Kont. Tõsi on aga see, et tervisekassa nõuab igal aastal kahjutekitajatelt viga saanud inimese raviks kulunud raha tagasi.