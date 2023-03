Hulk inimesi jääb tukiloata, politsei ebaseaduslike relvade pärast ei muretse

Põhjanaabrite juurest on kuulda murettekitavast tendentsist. Nimelt Rootsi raadio (Sveriges Radio) teatel on sealkandis tõusmas 3D-printeritega relvade printimine. Ühtlasi on suur probleems ebaseaduslik relvakaubandus. Rootsi tolliameti andmetel smugeldatakse riiki iga päev keskmiselt kolm tapariista. Mis puudutab prinditud relvi, on Soomest teada vähemalt üks juhtum, kus sealsed politseinikud läbiotsimise käigus kurjategijatelt iseprinditud relva ära võtsid.