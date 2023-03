Teema-aastal avab uksed saunaülikool

Täna õhtul peab loengu rahvakultuuri uurija Ahto Kaasik, kes räägib saunast eestlaste eluloos. Järgmisel nädalal on kuulajate ees terapeut ja Hundiallika keskuse perenaine Kaia-Kaire Hunt, kelle loengu teema on “Tervis saunast”.

Aprilli alguses arutlevad dokumentaalfilmi “Savvusanna sõsarad” produtsent Marianne Ostrat ja režissöör Anna Hints suitsusauna edu üle maailmalaval. Nädal hiljem räägib rahvapärimuse tundja Liisa Kaasik naise eluringist saunas. Aprilli kolmandal teisipäeval on rahva ees loodusajakirjanik Kristel Vilbaste, kes tutvustab taimi saunas. Jürikuu viimases loengus räägib saunarituaalidest Männimäe talu Bohemian SPA pere- ja saunamees Jan Seepter.

Traditsioone austav sauna-aasta on ellu kutsutud, et edendada ja propageerida tervislikku ja sotsiaalset saunakultuuri, levitada saunatarkust ja -tavasid. Õhutada saunateadust, saunaloo uurimist ja tutvustamist ning kaasata, harida ja ühendada kõiki saunaentusiaste. Sauna-aasta idee autor on ajakirjanik Rein Sikk ja eestvedaja maaturismi ühing.