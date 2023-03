Püssipaugud ei heiduta kormorane

“Nad on nii hajutatud ja neid on nii palju. Neid on tervel jõel juba. See on katastroof!” tõdes kormoraniheidutuse organiseerija Peep Aruvälja. Jahimehed paugutavad kogu jõel kormoranide pihta laskmata, et neid ära ajada, kuid see ajab need linnud ainult laiali. “Neid annab taga ajada.”