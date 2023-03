Ajaleidja päästab patsiendi digiregistratuuris saalimisest

Tervisekassa arendusosakonna projektijuhi Geitrin Janseni sõnutsi tekkis Ajaleidja idee kolm aastat tagasi. “Ajaleidja mõte on hoida kokku aega neil inimestel, kes käivad uute arstiaegade olemasolu iga päev digiregistratuuris kontrollimas,” selgitas ta. Tänu Ajaleidjale ei pea vastuvõtuaja otsimise ega broneerimise pärast muretsema.

Selle kuu lõpuni kestva katseperioodi lõpus analüüsitakse põhjalikult, kui hästi Ajaleidja lahendus toimib ja millised on paranduskohad.

Ka möödunud sügisel küsiti kasutajatelt tagasisidet. Tuli nii kiitust kui laitust. Jansen tõi näite, et osa kasutajaid sooviks Ajaleidja kaudu valida ka konkreetse arsti nime, kelle juurde visiidiaegu otsida.

Jansen rääkis, et katseprojekti heade tulemuste korral annab Ajaleidjat järk-järgult laiendada muudele erialadele ja teenustelee kogu Eestis. “Kui Ajaleidja lahendus peaks laienema kõikidele raviasutustele ja teenustele, on võimalik täpsemalt analüüsida, millistel erialadel, millises mahus ja mis aegadel on nõudlus arsti juurde saamiseks kõige suurem,” selgitas ta.