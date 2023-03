Tarraste ja Putini mõju: relvaloa soovija läbib tihedama kadalipu

Eestis on üle 25 000 seadusliku relvaomaniku.

Relvaluba väljastamast keeldumine on viimasel paaril aastal teinud võimsa hüppe. Lääne prefektuuris keelduti läinud aastal luba andmast 61 inimesele. Tänavu kolme kuuga on saanud eitava vastuse 13 taotlejat. Varem on aastas andmata jäetud alla kümne loa.