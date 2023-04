Galerii ⟩ Kogukondliku lilleniidu rajajate päeva algust vürtsitas looduse vingerpuss

Selgus, et küla keskel ettevalmistatud maalapp, mis selle väljavalimise ajal oli niiske ja vesine, on küllaltki savine ja vajaks peale kamara koorimise kobestamistki, mida eesootavate tööde nimekirjas polnud. Vajalikke töövahendeidki polnud osatud kaasa võtta.

Seniks haarasid niidumeistrid kätte labidad, et paarikümneruutmeetriselt ribalt, mis murukamara koorimise masinast käsitsitööoskuste katsetamiseks inimkäte jaoks jäetud, mättad muskli jõul üles kaevata ja hunnikusse tassida.

Maastikuarhitekt Kati Niibo seletas, et murukamara koorimisel on oma nipid, aga need saab igaüks selgeks väga kiiresti.