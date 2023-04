Esimene sinilillematk Ares andis osalejatele uusi teadmisi

Naiskodukaitse (NKK) Are ringkonna esinaine Signe Rõngas rääkis, et kui nad jaoskonnas veteranikuu ja sinilillematka korraldamist arutasid, mõtlesid nad kogukonnakeskset üritust. NKK Pärnumaa ringkonna instruktor Siret Tammekänd arvas seepeale, et võiks teha suuremalt ja nii kaasati ettevalmistustesse samast vallast ka Tori jaoskond, mille esinaine on Ave Aaslaid.