Vändra gümnaasium pälvis üleeuroopalise tunnustuse

Kooli direktor Marget Privits tõdes, et auhind on pikaaegse töö tulemus. Vändra gümnaasiumis õpetatakse majandus- ja ettevõtlusõpet alates 1. klassist ja seda juba 1990. aastatest. Toona alustati Avo Jussi direktoriks olemise ajal ja õpe jätkub tänini.

“Meie jaoks on tunnustus äärmiselt oluline, sest panustame järjepidevalt õpilaste ettevõtliku hoiaku kujunemisse. Meie kooli visioon on olla nüüdisaegne õppijat toetav kool, kus igaüüht märgatakse ja tema areng on toetatud ettevõtliku õppe ja koostöö kaudu,” rääkis koolijuht. Privitsa sõnutsi tuleb tunnustuse eest tänada ka õpetajaid: sellesse ettevõtmisse on panustanud Silja Enok, Riina Sikkal, Ene Kitsnik ja Sandra Hunt.