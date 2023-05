Rotarid jagasid andekatele noortele stipendiume

Loometoetuse pälvis 17aastane Kirt, kes viimased viis õppeaastat on olnud Pärnu kunstide kooli süvaõppe üks usinamaid ja kohusetundlikumaid õpilasi, õppides õpetaja Tiina Kesküla joonistamise- ja kompositsiooniringis. Kirdil on õpetajate sõnutsi kunstniku silma ja kätt, jõudmaks kunstimaailmas kaugele. Juhendajad on seisukohal, et neiu töökus, pühendumine ja järjekindlus teevad talle ainult au. Seda, et Kirti võib pidada Eesti üheks paremaks noorkunstnikuks, näitab ka tema tänavune võit Ilon Wiklandi nimelisel noore kunstniku konkursil.