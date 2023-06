Üks korraldajatest Anneli Leppik hindas, et hulgaliselt tõi rahvast kohale hea ilm ja see, et pakuti midagi igas vanuses inimestele. Kolme Põrsakese teadusteater meelitas kindlasti 10-15 aastasi noori ja miniloomaed pakkus huvi mudilastele. Lisaks etendas Häädemeeste huviteater kahte erinevat lavalugu, kus lõid kaasa ka Seljametsa külateatri ja Audrumõisa teatri harrastusnäitlejad. Kella 16st esines kontsert-õpitoaga muusik Silver Sepp.