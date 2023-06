Keskkonnakäpa tiitel tuli suvepealinna

Tunnustuse tõi Pärnu linn kui õpikeskkond keskkonnahariduse toetajana Pernova loodusmajas. Pärnu linn kui õpikeskus ehk PÕK-programm on ülelinnaline huvikoolide, üldhariduskoolide ja linna territooriumil tegutsevate asutuste koostööprogramm, millega lõimitakse formaalset ja mitteformaalset õpet. Regionaalsesse projekti on kaasatud eri koostööpartnereid, kes aitavad kooli õppekava rikastada ning selle sünergia abil on võimalik luua mitmekülgseid võimalusi õppimiseks.