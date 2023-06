Politsei on jaaninädalal väljas harilikust suuremate jõududega. Pildil jaanipäeva tähistamine Carl Robert Jakobsoni talumuuseumis.

Ehkki üldjuhul on jaanid Pärnumaa politseinikele möödunud rahulikult, on korrakaitsjad jaaninädalal väljas tavapärasest suuremate jõududega, et rahustada liiklust, tabada joobes sõidukijuhid ja olla inimestele abiks.