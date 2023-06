Video ⟩ Majja sõitnud noormees sai kohtus karistada

Esimesel kursusel kokaks õppiv Daniel on endale nime teinud taekwondo-sportlasena ja peab oma tippsaavutuseks Euroopa meistrivõistluste kulda. Medaleid on kaheksa aastat alaga tegelnud nooruki auhinnakapis selleks ajaks umbes 40.

Noormees on jõudnud oma võitudega korduvalt Pärnu Postimehe veergudelegi. Viimati mainiti tema triumf lehes ära 2018. aasta aprillis. Võib arvata, et umbes sel ajal riputas ta kimono varna. Tema kunagine treener tunnistas toimetusele, et pole viis aastat Danielist midagi kuulnud.