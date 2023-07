Heinakuus lubavad talupidajad uudistajad õue

Pärnu linna piiresse jäävates külades on avatud 11 talu, Neist Soeva Hoburaua talus peetakse koduloomi ja linde, kelle hulgas Vietnami rippkõhtsead, kitsed, lambad, vutid. Lambakasvatusega tegeleva Otsa talu perenaine Õie Killing on kirja andnud, et laupäeval esineb sõutrupp "Ruubensi tüdrukud" ja pühapäeval selgub sangpommi parim rebija/tõukaja võistlusel "Otsa talu karikas 2023". Rannakaluritest huvitujate valikus on näiteks Kapteni talu maalilise merevaatega paigas ning Lindi külas tutvustab oma kalatööstust pereettevõte, keda linlased tunnevad Kalakuningatena.