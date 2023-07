Lihula gümnaasiumi hakkab juhtima militaarse taustaga mees

Varem on Lippur töötanud Kaitseliidus ja kaitseväes. Tal on kauaaegne kogemus riigikaitseõpetuse õpetajana, 11 aastat andis ta riigikaitse algteadmisi edasi Lihula kooli õpilastele.

Lippur usub, et suudab pakkuda Lihula gümnaasiumile ja Lääneranna vallale uut hingamist ja värskeid ideid kooli arendamiseks. Ta on ka veendunud, et Lihula gümnaasiumil on perspektiivi pakkuda kvaliteetset haridust pühendunud ja professionaalsete õpetajatega veel pikka aega.