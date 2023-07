Ootamatu pööre Metsküla kooli saagas: Pruunsild tegi kooli ülalpidamiseks vallale annetuse. Ent sellest sammust ei pruugi piisata

Annetuse asjus Pruunsild vallavalitsusega eelnevalt kokku ei leppinud. Ta rääkis vaid põgusalt Metsküla kooli direktoriga, kes kinnitas, et 40 000 eurot on summa, mis kulub, et Metsküla kool saaks veel ühe aasta jätkata. “Minu eesmärk oli vähemalt aastaks ajaks probleem ära lahendada,” ütles Pruunsild ja täpsustas, et tema maailmavaade on selline, et Metsküla taolisi kogukonnakoole tuleb soosida.