Kaitseliit tähistab taasiseseisvumise aastapäeva linnalahingu ja perepäevaga

Laupäevast pühapäevani on linnas tavapärasest suurem õppus, kus harjutatakse linna kaitsmist. Olulisemad tegevused toimuvad Pärnu sadama alal, Pikk 18 asuvas vanas politseimajas ja Papiniidu silla juures.

Ööl vastu laupäeva stardivad naiskodukaitsjad üleriigilisele side- ja staabi erialavõistlusele. Tegevuspunktid on üle terve linna. Võistkonnad stardivad rajale öösel ja finišeerivad laupäeva lõuna ajal. Staabiassistendid toimetavad Kaitseliidu õppuste ajal staabis ning tegelevad info liigutamise ja olukorrapildi hoidmisega. Võistlusel pannakse nende erialaoskused proovile.

Taasiseseisvumisepäeva keskpäeval algab Vallikäärus maakaitsepäev. Tegu on perepäevaga, kus väljapanekute ja töötubadega osalevad riigikaitse ja turvalisusega seotud organisatsioonid ja ametkonnad. Maakaitsepäeva korraldamise eesmärk on tutvustada kohalikele elanikele kaitsevõimet ning anda oskusi selleks, kuidas igaüks ise enda turvalisuse eest seista saaks.

Koos Kaitseliidu, Naiskodukaitse, noorkotkaste ja kodutütardega osalevad üritusel merevägi, liitlased, päästeamet ja pommigrupp. Traditsiooniline osa maakaitsepäevast on Kaitseliidu relvade ja tehnika näitus. Lisaks on seekord osalemas liitlased ning Vallikäärus on oma alusega kohal ka merevägi.