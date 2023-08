Pärnu Vanas pargis võetakse maha 46 ohtlikku puud

Vana park on riikliku looduskaitse all ning asub vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal. Tööde tegemiseks on loa andnud nii keskkonnaamet kui muinsuskaitseamet.



Keskkonnaamet leidis, et haigete ja ohtlike puude raie ning seejärel uusistutuste rajamine on pargi edaspidise säilimise ja jätkusuutlikkuse tagamise seisukohalt vajalik ja kooskõlas pargi kaitse-eesmärkidega. Muinsuskaitseamet on seadnud tingimuse, et puid ei tohi juurida ning alles jäävate puude tüvesid ja juurestikku tuleb tööde ajal kaitsta.



Raietööde aluseks on arborist Ravel Reiljani (OÜ UrbanDendro) hinnang Vanas pargis asuva kõrghaljastuse kohta. Reiljan on hinnanud iga likvideeritavat puud, põhjendades, miks just konkreetne puu tuleks maha raiuda.



Pärast pargi külastajatele ohtlikuks muutunud puude mahavõtmist istutatakse nende lähedusse uued puud ja põõsad. Istutustööde aluseks on Kati Niibo (OÜ Hüüp) istutusjoonis. Niido hinnangul on Vanas pargis liiga vähe okaspuid ja seetõttu võiks likvideeritavate pärnade, kaskede, saarte jt lehtpuude asemele istutada okaspuid ja lehtpõõsaid.