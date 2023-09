Tulekahju asub praegu ehitamisel oleva loomade varjupaiga kõrval. Päästeameti kommunikatsioonijuhi Maris Mooritsa sõnutsi leeki ei ole, kuid on suitsu ja temperatuur auna sees on kõrge, mistõttu tõstetakse kohapealse frontaallaaduriga auna laiali ning jälgitakse hakkpuidu temperatuuri ja tulekoldeid. Drooni mõõtmistulemuste andmetel on auna suurus 180x40 meetrit.