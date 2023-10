Uimastid on ebaseaduslikud ained, mille puhul ei ole teada, mida need sisaldavad. Müüja võib küll aine puhtuse kohta kinnituse anda, aga selle väite tõesust on keeruline kontrollida. Sageli ei tea müüjad ise, mida täpselt nad müüvad ja uimastid sisaldavad ebasoovitavaid ja sobimatuid või eluohtlikke lisaaineid.