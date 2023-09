Reservväelased koristasid Lindi looduskaisteala servalt prügi

“Minu arvates ei ole prügi koht metsa all, prügi koht on prügikonteineris ja prügimäel, sinna, kuhu ta kuulub. Aga kui näed metsa all sellist pilti, nagu meie silmasime, siis see ei ole normaalne, et metsaalune on prahti täis loobitud,” ütles Ussisõnade õppusel osalenud reservväelane Andres Soomäe, kes sai Ussisõnade lõpetamisel rivi ees kiita, nagu ka tema kolm kaaslast.