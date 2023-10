Heinapallide suurpõlengu kohal hõljub endiselt saladusloor

Niisuguse järelduse on teinud ettevõtte omanik Mika Pieti talle saadetud vihjete põhjal, ent täit kindlust tal selle kohta ei ole. Nagu ka süütamiskahtluse kohta, mis on siiski endiselt üks peamisi versioone põlengu tekkepõhjusena , kuid lõplikult välistada ei saa isesüttimistki.

Pieti rääkis, et pärast palvet jagada talle pealtnägijate ja teadjate vihjeid, mis võiks olla abiks tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamiseks, on temani jõudnud jutud, et heinapallid võisid põleda juba pühapäeva õhtul. Nimelt olevat möödasõitjad märganud samas kohas tuld, mida peeti lõkkeks.