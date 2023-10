Pärnumaal on elektrita ligi 2000 majapidamist, rikete kõrvaldamine on raskendatud

Kihnu saarel on tugeva tuule tõttu elektrita jäänud 128 majapidamist. Kihnu vallavalitsus andis täna oma Facebooki lehel teada, et on suhelnud Elektrileviga ning on lootust, et meeskond, kes elektriühenduse taastab, saabub saarele täna.



Torm, mille vaibumist ka täna veel ei lubata, on murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud ulatuslikke elektrikatkestusi üle Eesti. Elektrita on praeguse seisuga üle 34 000 majapidamise.

Katkestuste likvideerimisega on Elektrilevi teatel rakkes üle 60 brigaadi. "Oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses, et võimalikult kiiresti lahendada rikkeid ja taastada elektrivarustus. Kuna tormituuled jätkuvad veel tänagi, siis näeme, et rikkeid tuleb veel juurde," lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm. "Kahjuks on rikete lahendamine nii tugevate tuultega raskendatud, kuna see on eluohtlik ja ohutus on kõige olulisem. Paneme ka inimestele südamele kõiki hoiatusi järgida ning ohtliku ilmaga püsida kodus.”

Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.