Algavad koolitused aitavad tõsta ettevõtete digivõimekust

Programmijuht Signe Ambre sõnul on koolitused olulised infotehnoloogia suuremaks kasutuselevõtuks, et ettevõtted saavutaks oma eesmärke. "Meil on tugev IT-sektor ja inimestel tunnetus, et kasutame infotehnoloogiat palju, kuid väike- ja keskmiste ettevõtetel on tehnoloogia rakendamisel veel palju potentsiaali. Seetõttu soovime koolitustega tõsta praktilisi valdkondlikke IKT-oskuseid ja koolituste arendamisel paneme suurt rõhku teadmiste kiirele rakendatavusele," selgitas Ambre.