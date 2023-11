Tihemetsa spordi- ja huvikeskuse esine on laupäeva keskpäeval suur hulk autosid. “Ei tea, kas kardeti, et läheb löömaks,” uurib suitsu tegev mees välisuksel, kuna maja ees on politsei. Löömaks ei läinud, kuid vastne Saarde vallavanem Raivo Ott oli kohalikud piirkonnapolitseinikud kutsunud kohtumisele rahvaga, et saada teada, mis on Tihemetsa rahval mureks.