Lastele ohtlik teelõik saab pooliku lahenduse

Umbkaudu 100meetrine lõik Pärnu-Jaagupis Kalli maanteel, mida mööda lapsed hommikuti kooli vantsivad, on kehvalt valgustatud ja kitsas nagu asulate teed paiguti ikka. Kõnealuse jupi muudab eriti ohtlikuks see, et kõnniteed eraldab kitsast sõiduteest vaid asfaldile joonistatud pidevjoon, samal ajal on sõidutee nii kitsas, et kui Pitsalu liivakarjäärist ehitusmaterjali vedav kallur teise sõidukiga kohakuti satub, ei mahu masinad ära. Kõnnitee on osalt ka nii porine, et ainult sõidutee veeres kõndida saabki, peale selle ulatub sinna kuusehekk.