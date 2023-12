Pildid ⟩ Ilmataat on aidanud valmistada uusi uisuväljakuid ja suusaradu

Kui Pärnu Lastestaadioni altjahutusega uisuplatsil saab juba mõnda aega uisutada ja hokit mängida, siis tänud külmakraadidele on tirtsuplatse lisandunud nii Pärnusse kui ka näiteks Kilingi-Nõmmele. Ilmataat on meile saatnud nii palju lund, et suusarajadki on mitmel pool sisse lükatud.