Galerii ⟩ Närimishullud taskuloomad Mimmi ja Pipi on osavad kaevurid

Neljaliikmelises peres sirguvad Kadri Kollamaa ja Rauno Talisoo tütred Mirjam ja Saara. Kogu lugu sai alguse sellest, kui vanem tirts, toona kaheksane Mirjam tahtis koera või kassi. Kuna vanematele see mõte ei sobinud, hakkas tüdruk uurima närilisi. Pärnus loomapoes jäid talle silma nunnud tegelased deegud. “Ma ei olnud kindel, et need saan, aga emmel oli kunagi rott ja ma lootsin, et ta on nendega rohkem nõus,” meenutas Mirjam, miks ta jõuluvanale kolm aastat tagasi deegusooviga kirja kirjutas.