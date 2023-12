Päästeamet hoiatab ⟩ Pärnu jõele minemist tasub vältida

Päästjad mõõdavad täna jää paksust ja lisavad andmed jääkaardile.



Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Tarmo Voltein palub inimestel jääle mitte minna, kuna jää on eri kohtades eri paksusega. «Kui äärtes on paksus üle kümne sentimeetri, võib tekkida tunne, et jääle minek on ohutu. Aga Pärnu jõgi on keskelt lahti,» lausus ta.



Päästjad jälgivad olukorda, kuid paluvad inimestel suhtuda jääle minekusse terve mõistusega: kui ikka vesi on kusagilt lahti, ei tasu sinna kanti jääle minna.





Kuigi kalamehed on jääohutusest tavaliselt üsna hästi teadlikud ja neil on turvavarustus olemas, võiks naaberkalastajatki tähele panna. «Kui märkate, et keegi satub veele liiga lähedale ja seab oma elu ohtu, tasub teda hoiatada ning suunata tagasi ohutusse kaldasse,» ütles Voltein.



Jäisesse vette sattunud inimene ei upu tavaliselt mitte sellepärast, et ta ei oska hästi ujuda, vaid külm vesi halvab tema tegutsemisvõime. Läbi jää vajudes peab inimene arvestama, et jääaluse vee temperatuur on neli kraadi. Nii külmas vees peab täiskasvanu vastu kuni kümme minutit, laps kaotab teadvuse veel varem. Ükski kala ei ole väärt veekogusse oma elu jätmist.