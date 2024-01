Galerii ⟩ Haigla uue nakkusosakonna palatites vahetub õhk 12 korda tunnis

Selleks et ruumis oleks hea olla, peaks üldise normi järgi õhk seal vahetuma vähemalt kahe tunni vältel. Pärnu haigla nakkusosakonna palatites on tänu uuele ventilatsioonisüsteemile õhuvahetusega nõnda hästi, et kui hädaolukorras tekiks arstil vajadus külastada tuberkuloosihaiget kaitsevahenditeta, ei tohiks ta nakatuda.