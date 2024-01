Pärnumaal on koharikkamad piirkonnad Pärnu laht ja jõe suudmeala. See piirkond on ka väga oluline koha paljunemis- ja maimude turgutus- ja kasvuala. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika valdkonnajuht Herki Tuus nentis koha käekäigust kõneldes, et nii katse- kui töönduspüükide analüüsi põhjal on Pärnu lahe kohavaru olukord olnud pikalt väga halb. "Võrreldes kümne aasta taguse ajaga on kohasaagid väga madalad," tõdes Tuus.