Sebral autolt löögi saanud neiu viidi haiglasse

Öösel alanud lumesadu on teeolud muutnud keeruliseks ja teed on linnaski väga libedad eriti ristmike ja ülekäiguradade juures, kus sõidukid kiirendavad ja pidurdavad. “Kuigi linnaliikluses ei tundu kiirused suured, on praegu kindlasti vaja arvestada tavapärasest märksa pikema pidurdusteekonna ja libedusega manöövreid tehes,” rõhutas Ragun. “Turvalist teekonda kõigile!”