Järelvaadatav ⟩ Linnavolikogu vaagis 25miljonilise laenu võtmist, nimetas aukodaniku ning menetles uut parkimiskorra muutmise eelnõu

Karulini esitatud umbusaldusavalduses, millele on alla kirjutanud opositsioni esindajadki, seisab, et Mäe on omavoliliselt keelanud kahe aasta jooksul küsida istungitel kolme küsimust, lubades pärida vaid kaks korda. Ka on Mäe võtnud endale õiguse pidada fraktsiooni nimel kõnesid, milles mõnitas inimesi ja valetas. Samuti on umbusaldamise põhjusena nimetatud Vahur Mäe venna Jaanuse juhitud Pärnu varjupaigas toimuv, mille päevakeskusest on saanud koht, kus väidetavalt tarbitakse iga päev alkoholi.