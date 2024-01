Koduotsijad ⟩ Punasekirju Harry ja energiline Tiitus otsivad paitajaid

Harry toodi varjupaika väga kehvas tervislikus seisundis, kuid praeguseks on see väga sõbralik punasekirju kiisu kenasti taastunud ja ootab uue kodu pakkumisi. Harry kohaneb sõbralike kassidega, aga kuraasikamad kiisud talle ei meeldi. Inimeste paisid ja tähelepanu naudib Harry väga.

Tiitus on kena välimusega kassipoiss, kes vajab veel pisut aega inimesega lõplikult kohanemiseks, aga juba on võimalik Tiitusele ka pai teha. Tiitus on energiline ja uudishimulik kassipoeg, kes armastab mängimist ja jälgib huviga igat ruumis toimuvat tegevust.