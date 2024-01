Emakakaelavähi sõeluuringust saab osa võtta kodunt lahkumata

Tervisekassa ootab sel aastal emakakaelavähi sõeluuringule ligemale 75 000 naist vanuses 30 kuni 65 aastat.



“Senine kogemus on näidanud, et naised on kodus testimise hästi vastu võtnud,” märkis tervisekassa sõeluuringute teenusejuht Maria Suurna. “Seepärast pakume sel aastal seda võimalust juba aasta algusest kõigile emakakaelavähi sõeluuringule kutsututele.”

Pärnu maakonnas on emakakaelavähi sõeluuringu osalus viimastel aastatel kasvanud ja mõnigi osaleja on teinud testi kodus. “Kodus testi tegemine on paljudele mugav lahendus, kuna hoiab kliinikusse mineku arvelt aega kokku, seda saab teha privaatselt, endale sobival ajal ja kohas” ütles Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku ülemarst-juhataja ja naistearstide seltsi president Piret Veerus.



Esmastel andmetel tegi mullu emakakaelavähi sõeluuringu testi kodus üle 5000 naise ehk iga kümnes osaleja. Tegelik kodus testijate arv on ilmselt suuremgi, sest 2023. aastal sõeluuringu sihtrühma naised saavad testi laborisse saata veel jaanuari lõpuni. „Testi on lihtne teha ja see on niisama usaldusväärne kui tervishoiutöötaja võetud proovid,” kinnitas Veerus.

Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi vanuses 30 kuni 65 iga viie aasta tagant. Tänavu on tasuta uuringule oodatud ravikindlustatud ja -kindlustamata naised, kes sündinud 1959., 1964., 1969., 1974., 1979., 1984., 1989. ja 1994. aastal. Sõeluuringul saab osaleda kogu aasta vältel ega pea selleks jääma personaalset kutset e-posti või kirja teel ootama.

Sihtrühma kuuluvad naised võivad end uuringule kirja panna digiregistratuuris või helistades sobivasse tervishoiuasutusse. Kodus tegemiseks saab testi tellida veebikeskkonnast hpv.synlab.ee.