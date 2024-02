VIDEO JA PILDID ⟩ Ukraina abistamiseks poolsada autot vahendanud Pärnumaa ettevõtja algatas uue kampaania

“Päris ilma rahata me busse ära anda ei saa, sest oleme äriettevõte, aga mingit kasumit me sellise müügihinnaga ei teeni,” seletas Pärn, kelle kinnitusel on kokkulepe Ukrainas Harkivi oblasti Pervomaiski rajooni heategevusfondiga Dzerelo (Allikas), kes saaks bussid sellise hinnaga soetada. Seni on bussid olnud pakkumisel automüügiportaalides, kus ühe ligemale paarikümne aasta vanuse sõiduvahendi hind jääb 10 000 euro kanti. “Kindlasti pole tegemist sellega, et mul tekkis äge äriplaan ja tahan vanadest romudest lahti saada,” lisas ta.