Aita kutsikat! ⟩ Varjupaigas ootab kodu kolm vahvat venda

"Sõitsime kohale ja viisime neile toidukraami," meenutab Pärnumaa koduta loomade varjupaiga töötaja Eve Meos. "Leppisime kokku, et niikaua kui ema neid toidab, jäävad nad sinna. Kui on juba suuremaks kasvanud, siis toome varjupaika."

Praeguseks on kutsikad viis kuud vanad. Nende ema on põlvekõrgune koer. Kuna isa on teadmata, siis kutsikate tulevast suurus pole teada.

Kutsikate ema Lonni elab rüblikutega varjupaigas ühes toas ja talle hakatakse kodu otsima, kui kõik pojad on koju läinud. "Siis ta saab steriliseeritud ja on loovutusvalmis, enne mitte," täpsustas Meos.

Kutsikad on kodupakkumisi oodanud 17. novembrist alates. Nende õed-vennad Floki, Halli, Mona, Reesi, Lote, Dino ja Norris on juba oma kodud leidnud. Dingole ja Mäxilegi on kodupakkumised tehtud ja nemad on broneeritud.