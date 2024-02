"Leidsime muuli ligidalt lahvandusest soome kelguga vette sõitmise jälje, aga sealt väljatulemise jälgi ei paistnud. Seega kutsusime kohale SAR meeskonna, kes sealt kelgu ja püügivahendid välja tragis. Kuigi pildil tundub, et politsei seisab vööni vees, siis seal on topeltjää äär, mille peal ta seisis ja all ligi neli meetrit vett," kirjutas Pärnu kalatakso juht Taavi Holter somes.