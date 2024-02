Ministeerium: Lihula gümnaasiumi ehituse toetus selgub konkursil

Lääneranna vald on arvestanud oma eelarvestrateegias uue Lihula gümnaasiumihoone ehitamisel maksimumsummaga, mis on võimalik riigilt toetustena saada, ent ministeeriumide teatel pole sugugi kindel, kas raha eraldatakse. Ometi lubas vallavanem, et kohe-kohe hakatakse koolimajale ehitajat otsima.