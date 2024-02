Äsja 64aastaseks saanud Inge Pullat ja 27aastane Aivo Vološin tapsid 2021. aastal 2. novembri õhtul Ida-Virumaal Jõuga külas omakasu eesmärgil Pullati täditütre. Mõrva eesmärk oli saada endale naisele kuuluv talu, millele Pullat oli juba varem pärandivaidluses hammast ihunud. Pullatile mõistis kohus 16- ja Vološinile seitsmeaastase vanglakaristuse. Ehkki ohver kaotas elu karistust juba kandva Vološini käte läbi, leidis kohus, et Pullati süüd suurendab asjaolu, et too mõjutas tapatööd tegema raske psüühikahäirega inimese. Samuti arvestas maakohus, et nii võika teo kui surnukeha mitmekordse ümberpaigutamise plaani mõtles samuti välja Pullat.