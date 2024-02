Pildid ja video ⟩ President Karis andis üle riiklikud teenetemärgid

Riigipea ütles tunnustusüritusel, et iseseisvuspäeva eel teenetemärgi pälvinud 151 inimest ühendab pühendumus kutsetööle või kogukonnale, Eesti teenimine selle mõiste kõige avaramas ja helgemas tähenduses.

“Kolmandat korda tunnen kimbatust, kui allkirjastan otsuse riigi teenetemärkide andmise kohta. Põhjus on lihtne: Eestis elab ja töötab kindlasti kümneid tuhandeid inimesi, kes vääriksid oma riigi kõrgeimat tunnustust. Paljudest me kahjuks veel ei tea, sest 1,3 miljonit hajaasustusega maal on suur hulk ja kõiki paratamatult ei märka,” kõneles riigipea.