Pärnu Kesklinna silla kõrval parvlaeva Reet lähistel õngitsevad kalamehed justkui jääpankadel, kuid tegelikult on need vanad murtud jäätükid, mis uuesti jäätunud. Soojakraadid on Pärnu jõejäält sulatanud lumekihi, mistõttu kontrastsed pangad eriti silma torkavad.