Kuna tänavu on jääolud olnud head, on Pärnu jõel iga päev väga palju kalamehi käinud. Tähelepanelikud möödujad on aga märganud, et paraku jätab osa kalastajaid endast maha prügi. Eriti suur probleem on jõejääle visatud suitsukonid, mis nüüd sulailmadega vette satuvad.