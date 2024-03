Koduotsija ⟩ Vahva Vurru otsib armastavat peret

Umbes kaheaastane Vurru on uhkete vuntsidega sõbralik kassipreili, kes naudib inimese tähelepanu. Pärnu loomade varjupaiga administraatori Kerttu Kirspuu arvates sobib noor kassipreili lastega perregi. “Siin ei ole me täheldanud, et tal laste vastu midagi oleks,” märkis varjupaiga töötaja.