Mullu augustis avaldatud ulukiseireandmed näitavad, et ilveste arvukus on taastuma hakanud: kogu Eestis loendati 2022. aasta sügiseks 86 poegadega emailvest. Pärnumaal 14 metskassi pesakonda. Seda on rohkem kui üheski teises maakonnas. Kutsikatega hundikarju elutses Pärnumaal kaheksa, kogu Eestis 33. Aruandes tuuakse ka esile, et laanepeni arvukus on soovitust kõrgem.