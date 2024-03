Kolm Pärnumaa ettevõtet pälvib kestliku turismi märgi

Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projektijuht Nele Sõber lausus, et kaitsealadel ja nende mõjupiirkonnas tegutsevad turismiettevõtjad on ametile olulised partnerid, sest puutuvad külalistega vahetult kokku ja annavad edasi Eesti loodusväärtusi ja kultuuripärandit. „Külastajad on üha enam teadlikud ja hindavad kestlikkuse järgimist, tehes oma reisiplaanidki selle põhjal. Meie ühine eesmärk vähendada keskkonnajälge täitub üksnes koostööd tehes,” rääkis Sõber.

Ettevõtjate tagasiside on olnud positiivne. Kiidetakse, et kolmeaastast tegevusplaani koostades peab oma tegevuse mõtestamiseks pingutama. Sõber lisas, et tänapäeval on kestlikkuse printsiipide järgimine tähtis juba igas valdkonnas. “Keskkonnaametil on hea meel, et ettevõtjatel on jätkuv huvi taotleda sertifikaati ja valmisolek kestlikke põhimõtteid järgida,” teatas ta.