Hoiatus ⟩ Kaitseliitlased hakkavad prantslaste vastu “sõdima”

Väljaõppealadel kasutatakse paukmoona ja imitatsioonivahendeid. Kaitseliidu teavituse ja tsiviil-sõjalise koostöö spetsialist Karmen Vesselov avaldas, et õppusest võtab osa sadakond inimest, kellest osa kuulub Prantsuse kergjalaväe kompanii ridadesse. “Nad on meiega harjutamas juunikuuni. Seekord on prantslased vastased, keda meie üksused püüavad kinni pidada,” selgitas Vesselov ja lisas, et paugutamist on vähe, ent liikumist seevastu palju. “Tegevus toimub päevasel ajal peamiselt Mõisaküla ja Jäärja vahel,” täpsustas Kaitseliidu esindaja ja palus piirkonna elanikelt mõistvat suhtumist.