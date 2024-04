Vana piiblit või lakast leitud toimikuid saab kuivpuhastada igaüks. Seda tuleks teha kinnastega, sest töö on Tammanni kirjelduse kohaselt üsna räpane. "See on selline lihtne töö, aga sul on vaja kohta, kus seda teha. Kui paberil on juba hallitus, siis tuleb pinnad piirituselahusega desinfitseerida," selgitab Tammann, miks ta ei kujuta ette selle töö tegemist oma kodus. "Etanoolise vatitikuga tupsutades ja samal ajal kohvi juues tekib ruumi selline hõng, otsekui keegi jooks kohvi ja konjakit," märgib ta naerdes.