Abipalve ⟩ Ruumipuuduses varjupaika kimbutab hoiukodude põud

Pärnu varjupaiga kodulehel on üleval üle 60 kassi. Ent mitte kõik varjupaika jõudnud miisud jõuavad koheselt kodulehele, näiteks ei panda sinna neid, kes on karantiinitoas. Nii pole teada, kui palju kasse seal parasjagu täpselt on.



"Igapäevaselt tuleb varjupaiga töötajate hoole alla aina uusi asukaid ja seetõttu oleme keerulises olukorras," antakse üleskutses teada, miks vabade kohtade arv varjupaigas kriitilise piirini jõudmas on. "Seetõttu on meil hädasti tarvis häid hoiukodusid, kes pakuksid meie hoolealustele ajutist pelgupaika."



Ajutise kodu pakkuja saab loomaga kaasa vajalikud tarvikud ja toidu ning õpetussõnad, vajadusel juhendamise tulevikuski.





Vabaühenduse hoiukoduks hakkamine on hea võimalus anda oma panus heategevusse pakkudes turvatunnet mõnele koduta kassile. Selleks ei pea olema suurt kassipidamise kogemust. "Kõige olulisem on avatud süda ja soov aidata ning hoolitseda kassi eest seni, kuni ta leiab oma päriskodu," täpsustatakse Varjupaikade MTÜ Facebook`i lehel ja lubatakse, et ajutise kodu pakkuja saab loomaga kaasa vajalikud tarvikud ja toidu ning õpetussõnad, vajadusel juhendamise tulevikuski.



Kui tunnete, et teil on võimalus üht või mitut vurrulist aidata, kirjutage hoiukodu@varjupaik.ee. Kui te ise hoiukodu pakkuda ei saa, jagage infot, et see jõuaks õige inimeseni.